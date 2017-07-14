Девушка разбила драгоценные экспонаты, пытаясь сделать селфи в музее

Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе задолжала владельцам огромную сумму после того, как случайно опрокинула одну из стоек.

По данным музея, упавшая в результате неудачного селфи тумба повредила сразу три произведения искусства общей стоимостью более $200 тысяч, пишет Mashable.

Весь инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. На ролике видно, как девушка села на корточки напротив экспонатов, размещённых на пьедесталах.

В один момент любительница селфи потеряла равновесие и сбила стойку, которая в свою очередь создала эффект домино. В итоге на полу оказались более десятка тумб и экспонатов, которые на них стояли.

Издание отмечает, что в тот момент в галерее проходила выставка под названием Hypercaine, где организаторы представили серию драгоценных корон.