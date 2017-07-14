Мужчина заплатит 300 тысяч рублей за расизм на Airbnb

Хозяин квартиры на Airbnb по имени Тами Баркер выплатит пользовательнице сервиса по имени Дин Су компенсацию за расистский комментарий и отмену бронирования.

26-летняя Су забронировала квартиру заранее, уточнив, сможет ли она пригласить дополнительных гостей за отдельную плату. Хозяин квартиры сначала согласился на эти условия, но затем отказался от своих слов. Он отменил бронирование и отметил, что "не сдал бы ей квартиру, даже если бы она была последним человеком на земле".

"Одно слово — азиат. Вот почему у нас есть Трамп", — подчеркнул Баркер.

После этого Су подала жалобу в Airbnb, и в Департамент справедливого найма жилья (DFEH). Объявление Баркера было удалено с платформы для аренды жилья, кроме того, ему придётся заплатить пять тысяч долларов (почти 300 тысяч рублей) за расовую дискриминацию, сообщает Mashable.

Душераздирающее видео с реакцией Су на произошедшее было опубликовано на YouTube.

"Я чувствую боль! Это ранит, что после 23 лет жизни в США я всё ещё сталкиваюсь с таким. Независимо от того, соблюдаю ли я закон, независимо от того, насколько хорошо я отношусь к другим, это не имеет значения", — рассказала девушка.

Помимо всего прочего, Баркеру придётся пройти курс изучения стран Азии в колледже, лично извиниться перед Су в соответствии с антидискриминационными законами и добровольно участвовать в поддержке гражданских прав.

"Это поведение является отвратительным и неприемлемым. Мы работаем над тем, чтобы предоставить гостю полную поддержку. В соответствии с нашей политикой недискриминации этот хост был окончательно удалён с платформы Airbnb", — заявил представитель Airbnb Ник Папас.