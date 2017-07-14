Раскрыт секрет пересобранного смартфона Galaxy Note 7

Эксперты ресурса iFixit разобрали перевыпущенный смартфон Galaxy Note 7 и проанализировали его компоненты.

После того как Samsung отозвала взрывоопасные прошлогодние флагманы Note 7, руководители компании приняли решение перевыпустить аппарат как Galaxy Note Fan Edition, сделав его более безопасным и надежным. Специалисты iFixit опубликовали в своём блоге информацию о "начинке" смартфона.

Выяснилось, что пересобранный Note 7 получил новую батарею с меньшей ёмкостью: 12,32 Вт против 13,88 Вт ранее. Новый аккумулятор весит на 2,3 г меньше, его размер — 37,4 мм х 97,2 мм х 5 мм по сравнению со старыми параметрами 37,9 мм x 97,8 мм x 4,9 мм. Именно эта замена позволила сделать смартфон безопасным.

Помимо прочего, специалисты оценили, насколько просто отремонтировать Galaxy Note Fan Edition. Гаджет получил оценку 4 из 10, так как многие компоненты являются модульными и довольно просто могут быть заменены.