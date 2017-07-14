В Сеть утекли характеристики предполагаемых Samsung Galaxy S9 и S9+

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В Сеть утекли характеристики предполагаемых Samsung Galaxy S9 и S9+

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Фото © REUTERS/Kim Hong-Ji

Популярный бенчмарк Geekbench опубликовал результаты тестирования новых устройств Samsung, скрывающихся под индексами SM-G9600 и SM-G9650.

Как предполагает ресурс GSMArena, речь идёт о смартфонах Samsung Galaxy S9 и S9+. На это указывает тот факт, что модели Galaxy S8 и S8+ обозначаются индексами SM-G9500 и SM-G9550, а Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge — индексами SM-G9300 и SM-G9350.

Если верить утечке, смартфон Galaxy S9 получит четырёхъядерный процессор sdm840 с тактовой частотой 1,77 ГГц, а Galaxy S9+ сможет похвастать четырёхъядерным sdm845 с частотой 1,78 ГГц. Оба устройства имеют 4 Гбайт оперативной памяти и работают на базе операционной системы Android 7.1.2.

Некоторые пользователи поспешили предположить, что под индексами sdm840 и sdm845 скрываются процессоры Snapdragon 840 и 845, однако инсайдер Роланд Квандт выразил сомнения по этому поводу. По его словам, столь скромные характеристики указывают скорее на чип Snapdragon 600. Учитывая невысокие результаты теста, эксперт заявил, что, вероятнее всего, Geekbench опубликовал информацию о Galaxy S8 Mini и Lite, хоть это и нарушает устоявшуюся логику нумерации моделей.

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