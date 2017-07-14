В Сеть утекли характеристики предполагаемых Samsung Galaxy S9 и S9+

Как предполагает ресурс GSMArena, речь идёт о смартфонах Samsung Galaxy S9 и S9+. На это указывает тот факт, что модели Galaxy S8 и S8+ обозначаются индексами SM-G9500 и SM-G9550, а Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge — индексами SM-G9300 и SM-G9350.
Samsung SM-G9600 with Snapdragon 840 (!) and 4 GB RAM. Seems like an S8 "Lite" to me. https://t.co/yEcxR663Hn pic.twitter.com/6ZSPJ2p4pi— Roland Quandt (@rquandt) July 13, 2017
Если верить утечке, смартфон Galaxy S9 получит четырёхъядерный процессор sdm840 с тактовой частотой 1,77 ГГц, а Galaxy S9+ сможет похвастать четырёхъядерным sdm845 с частотой 1,78 ГГц. Оба устройства имеют 4 Гбайт оперативной памяти и работают на базе операционной системы Android 7.1.2.
July 14, 2017
Некоторые пользователи поспешили предположить, что под индексами sdm840 и sdm845 скрываются процессоры Snapdragon 840 и 845, однако инсайдер Роланд Квандт выразил сомнения по этому поводу. По его словам, столь скромные характеристики указывают скорее на чип Snapdragon 600. Учитывая невысокие результаты теста, эксперт заявил, что, вероятнее всего, Geekbench опубликовал информацию о Galaxy S8 Mini и Lite, хоть это и нарушает устоявшуюся логику нумерации моделей.
На Geekbench засветились загадочные устройства Samsung
Фото © REUTERS/Kim Hong-Ji
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