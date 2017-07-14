Самый быстрый в мире дрон попал в Книгу рекордов Гиннесса

Во время тестового полёта, за которым следили специально приглашённые представители Книги рекордов Гиннеса, квадракоптер развил скорость 263 км/ч, что является рекордным значением для подобного рода летательных аппаратов.
При этом разработчики уверяют, что на самом деле дрон сумел разогнаться до 289 км/ч.
— При достижении наивысшего ускорения дрон загорелся из-за экстремального перегрева батареи. Поэтому официально зафиксированная скорость, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса, составляет всего 263 км/ч, — заявили в DRL.
Примечательно, что квадракоптер-рекордсмен весит всего 800 граммов. Он оборудован электромотором TMotor F80 2407 2500kv и двумя литиево-полимерными аккумуляторами 5S R-Line Tattu ёмкостью 1300 мАч.
Самый быстрый в мире дрон разогнался до скорости 289 км/ч
Коллаж © L!FE Фото: © L!FE
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