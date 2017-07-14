Самый быстрый в мире дрон попал в Книгу рекордов Гиннесса

Дрон RacerX, разработанный усилиями членов Лиги гоночных дронов (Drone Racing League, DRL), установил мировой рекорд. Об этом сообщает The Verge.

Во время тестового полёта, за которым следили специально приглашённые представители Книги рекордов Гиннеса, квадракоптер развил скорость 263 км/ч, что является рекордным значением для подобного рода летательных аппаратов.

При этом разработчики уверяют, что на самом деле дрон сумел разогнаться до 289 км/ч.

— При достижении наивысшего ускорения дрон загорелся из-за экстремального перегрева батареи. Поэтому официально зафиксированная скорость, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса, составляет всего 263 км/ч, — заявили в DRL.

Примечательно, что квадракоптер-рекордсмен весит всего 800 граммов. Он оборудован электромотором TMotor F80 2407 2500kv и двумя литиево-полимерными аккумуляторами 5S R-Line Tattu ёмкостью 1300 мАч.