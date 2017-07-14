Google подготовила свои беспилотные машины к экстремальной жаре

Компания Waymo (автомобильное подразделение Google) рассказала в своём официальном блоге об успешном завершении испытаний беспилотных минивэнов Chrysler Pacifica в условиях экстремально высоких температур.

По словам представителей компании, они провели серию заездов неподалёку от Долины Смерти — района пустыни Мохаве (штат Калифорния), температура воздуха в котором может достигать 56,7 градуса по Цельсию. В ходе экспериментов инженеры пытались установить, как жара повлияет на работу бортовой электроники и многочисленных сенсоров.

Их машины отлично проявляют себя в "тепличных условиях", однако в Waymo боялись, что высокая температура приведёт к ошибочным показаниям датчиков и сбоям в системе автономного пилотирования.

— Если вы использовали свой смартфон на ярком солнце в жаркий день, возможно, вам доводилось видеть, как он отключается. Наша система автономного пилотирования должна быть намного надёжнее, чем обычная бытовая электроника, — пояснили представители компании.

При поездках по раскалённой пустыне инженеры отслеживали более 200 различных параметров, чтобы удостовериться в корректной работе системы. Кроме того, испытатели наблюдали за изменением температуры в салоне машины.

В итоге было установлено, что беспилотные минивэны Waymo прекрасно справляются со столь агрессивными условиями внешней среды. По словам представителей компании, даже если водитель решит проехаться по пустыне в яркий солнечный день, система автономного управления будет работать в штатном режиме.

Компания Waymo убедилась, что её беспилотные автомобили справятся с экстремальной жарой Фото: © facebook.com/Waymo

Ранее Waymo провела серию испытаний, в рамках которых проверялось взаимодействие беспилотных автомобилей с машинами экстренных служб. Разработчики тогда сообщили, что собранные в ходе экспериментов данные помогут им улучшить систему автономного управления, применяемую в машинах компании.