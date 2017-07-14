В приложении Facebook появилась функция создания гифок

В официальном приложении Facebook появилась возможность создания анимированных GIF-файлов. На это обратило внимание издание The Next Web.

Для использования новой функции достаточно запустить камеру внутри приложения и провести пальцем по экрану в правую сторону. На создаваемые гифки можно накладывать те же эффекты, что и на обычные фотографии.

Продолжительность анимации не должна превышать нескольких секунд. Полученный результат затем можно опубликовать у себя на странице или в "Историях" либо сохранить в памяти устройства.

Как отмечает TNW, в настоящий момент функция находится на этапе тестирования, а потому доступна лишь некоторым пользователям. Кроме того, журналисты установили, что нововведение могут оценить лишь обладатели iOS-устройств — в Android-версии приложения такой опции пока не предусмотрено.