В Сети появились первые живые фотографии Moto G5S Plus

Ресурс SlashLeaks опубликовал первые реальные снимки смартфона Moto G5S Plus, который пока ещё не был представлен официально.

Фотографии отчасти подтверждают ранее просочившиеся сведения об устройстве. В частности, на снимках можно увидеть двойную камеру, которая, как предполагают инсайдеры, состоит из цветного и монохромного 13-мегапиксельных модулей.

Смартфон Moto G5S Plus приходит на смену прошлогоднему Moto G5 Plus. Согласно предыдущим утечкам, устройство получит 5,5-дюймовый Full HD-экран и будет работать на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625. Помимо прочего новинка сможет похвастать оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 Гбайт.

По информации Эвана Бласса, цена Moto G5S Plus составит порядка $300 (18 тыс. руб.). Предполагается, что смартфон будет представлен на мероприятии, которое состоится 25 июля в Нью-Йорке.