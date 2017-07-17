Названа дата выхода смартфона Meizu с двумя экранами

Представители Meizu разослали журналистам приглашения на презентацию смартфона Pro 7. Она состоится уже 26 июля этого месяца, пишет GSMArena.
Если предыдущие слухи подтвердятся, то флагман получит второй экран, который расположится под основной камерой на задней крышке устройства. При помощи дополнительного дисплея пользователи смогут делать селфи с задней камеры, а также играть и просматривать уведомления.
Кроме того, инсайдеры сообщили, что девайс будет работать на базе процессора MediaTek Helio X30.
#Meizu Pro7 and Pro7 Plus renders + 360° video + dimensions (based upon factory CAD) on behalf of @compareraja... https://t.co/e2ARVEGQN4 pic.twitter.com/do9syoOcuc— Steve H. (@OnLeaks) 7 июля 2017 г.
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