Видео из YouTube заработают в приложении WhatsApp

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Видео из YouTube заработают в приложении WhatsApp

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Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Marina Stroganova

Разработчики мессенджера тестируют новую функцию в бета-версии программы, сообщает WABetaInfo.

Скрытая возможность в версии приложения 2.17.40 позволяет пользователям запускать YouTube ролики непосредственно в мессенджере.

Видео открывается в режиме "картинка в картинке", благодаря чему владельцам смартфонов и планшетов не придётся переключаться в стороннее приложение для просмотра роликов.

По словам журналистов, пользователи бета-версии могут изменить размер окна с видео, а также открыть ролик в полноэкранном режиме и даже скрыть окно, не прерывая воспроизведение.

Функция работает на смартфонах Apple, начиная с iPhone 6. Устройства под управлением Android и Windows Phone обновление пока не получили.

Видео из YouTube заработают в приложении WhatsApp

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