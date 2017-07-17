Видео из YouTube заработают в приложении WhatsApp

Разработчики мессенджера тестируют новую функцию в бета-версии программы, сообщает WABetaInfo.

Скрытая возможность в версии приложения 2.17.40 позволяет пользователям запускать YouTube ролики непосредственно в мессенджере.

Видео открывается в режиме "картинка в картинке", благодаря чему владельцам смартфонов и планшетов не придётся переключаться в стороннее приложение для просмотра роликов.

По словам журналистов, пользователи бета-версии могут изменить размер окна с видео, а также открыть ролик в полноэкранном режиме и даже скрыть окно, не прерывая воспроизведение.

Функция работает на смартфонах Apple, начиная с iPhone 6. Устройства под управлением Android и Windows Phone обновление пока не получили.