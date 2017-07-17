Скрытая возможность в версии приложения 2.17.40 позволяет пользователям запускать YouTube ролики непосредственно в мессенджере.
Видео открывается в режиме "картинка в картинке", благодаря чему владельцам смартфонов и планшетов не придётся переключаться в стороннее приложение для просмотра роликов.
По словам журналистов, пользователи бета-версии могут изменить размер окна с видео, а также открыть ролик в полноэкранном режиме и даже скрыть окно, не прерывая воспроизведение.
Функция работает на смартфонах Apple, начиная с iPhone 6. Устройства под управлением Android и Windows Phone обновление пока не получили.
Видео из YouTube заработают в приложении WhatsApp
Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Marina Stroganova
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