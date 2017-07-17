Nokia представила новые кнопочные телефоны

Однако разработчики пока не назвали ни дату выхода, ни примерную цену устройств в России.

В пресс-релизе сообщается, что устройство в поликарбонатовом корпусе под названием Nokia 105 получит 1,8-дюймовый цветной дисплей. Телефон выйдет в двух версиях: с возможностью установить одну или две СИМ-карты. На телефоне будет предустановлена обновлённая "змейка" Snake Xenzia.

Девайс будет поддерживать сети 2G, объём его аккумулятора составит 800 мА*ч: этого должно хватить на 15 часов непрерывного разговора или на месяц в режиме ожидания. В Европе устройство с одной симкой продаётся за 15$ (около 900 рублей).

Второй телефон — Nokia 130 — также получил цветной 1,8-дюймовый дисплей. Кроме того, внутри расположен флеш-накопитель объёмом 32 Гбайт и слот для microSD-карты.

Также разработчики оборудовали девайс аккумулятором на 1020 мА*ч и VGA-камерой. Кроме того, Nokia 130 поддерживает подключение беспроводной гарнитуры и колонок по Bluetooth. За этот девайс разработчики просят $21,5 (почти 1300 рублей).

Представители Nokia заявили, что российские цены устройств, а также дата их выхода будет озвучена в ближайшее время.