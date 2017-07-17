Владельцы смартфонов HTC пожаловались на назойливую рекламу

После обновления клавиатура TouchPal, которая используется на устройствах HTC по умолчанию, начала без спроса показывать пользователям рекламные баннеры.

Представители компании HTC заявили, что ничего не знали об этой ситуации, и порекомендовали отказаться от обновления приложения.

"В результате ошибки некоторые клиенты HTC сообщили о появлении рекламы во время использования клавиатуры. Мы вовсе этого не планировали и сейчас работаем над исправлением ошибки и оперативным удалением рекламы", — заявили в компании ресурсу Engadget.

Как отметили эксперты, неверным шагом для HTC было отдать техническую поддержку устройств на аутсорсинг. Если производитель гаджетов не доверяет написание кода своим сотрудникам или разработчикам ОС, то ему гораздо труднее избежать подобных "сюрпризов", утверждают специалисты.