СМИ подтвердили информацию о задержке выхода iPhone 8

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СМИ подтвердили информацию о задержке выхода iPhone 8

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Фото: © Apple

В Сети появилась информация о том, что смартфон iPhone 8 и новые версии iPhone 7 ещё не поступили в массовое производство.

Журналисты издания Economic Daily News сообщили, что новые 4,7-дюймовые и 5,5-дюймовые смартфоны Apple начнут собирать на месяц позже сложившегося графика. Кроме того, вероятно, что приобрести гаджет можно будет только в ноябре текущего года.

Производства Foxconn, Pegatron и Wistron займутся сборкой новейших гаджетов "яблочной" компании, однако очевидно, что такими темпами компания не справится с массовой поставкой устройств.

СМИ подтвердили информацию о задержке выпуска iPhone 8

Ранее Энди Харгривс, аналитик KeyBanc Capital Markets, заявил, что Apple активно работает над интеграцией новой технологии считывания отпечатков пальцев, которая, по информации некоторых источников, должна будет работать через дисплей. У специалистов возникли трудности с внедрением новой возможности, которые пока не были решены. Кроме того, в СМИ поступали данные о недостатке и других компонентов iPhone 8.

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