Полицейские будут искать пропавших людей при помощи ИИ

Американские защитники правопорядка, которые носят закреплённые на одежде камеры, опробуют умную систему поиска.

Компания Motorola добавляет систему машинного обучения в оборудование для наблюдения Si500, которое используется в правоохранительных органах США.

В разработке прототипа устройства принимает участие компания Neurala — стартап, который недавно интегрировал своё программное обеспечение в беспилотники, чтобы отслеживать браконьеров в Африке.

В ближайшем будущем персональные камеры Motorola смогут распознавать изображения и передавать эти данные на другие такие же камеры. Например, если полицейские начнут искать пропавшего ребёнка, устройство будет проверять сходство прошедших мимо детей с заданным изображением. Затем эта информация будет передана и другим офицерам, принимающим участие в поиске.

В компании Neurala утверждают, что их алгоритм сможет распознать пропавшего человека даже в местах скопления большого количества людей.