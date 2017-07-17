Миллионы пользователей Windows 10 останутся без обновлений

Часть пользователей Windows 10 не смогут обновиться до последней версии операционной системы из-за проблем с совместимостью.

Как отмечает ресурс MSPowerUser, несколько процессоров из линейки Intel Atom Clover Trail не поддерживают работу с Windows 10 Creators Update. Изначально эти чипы разрабатывались для производства планшетов под управлением Windows 8, конкурирующих с решениями на базе ARM. И хотя серия Clover Trail никогда не имела особой популярности, сегодня этими процессорами оборудованы миллионы устройств.

Данную информацию подтвердили представители компании Acer. По их словам, обновление не поддерживается процессорами Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 и Atom Z2580. В настоящий момент компания совместно со специалистами Microsoft пытается определить причину возникновения этой проблемы.

— Если вы установите обновление Windows 10 Creators Update, иконки и текст могут показываться как сплошные цветные блоки или столбцы либо вообще не отображаться, — предупредили в компании.

Как подчёркивает MSPowerUser, развёртывание обновления Windows 10 началось некоторое время назад, однако большое количество пользователей по-прежнему работают на старой версии данной операционной системы.