Xiaomi и Samsung заключили договор о сотрудничестве

Компания Xiaomi заключила соглашение с дисплейным подразделением Samsung о поставке нескольких миллионов OLED-экранов для производства своего будущего флагмана. Об этом сообщает The Investor.

Согласно условиям сделки, Samsung должна поставить Xiaomi 3,2 миллиона 6-дюймовых OLED-экранов. Первая партия, состоящая из 1 млн дисплеев, будет отгружена уже в декабре. Оставшиеся 2,2 млн поступят в январе 2018 года.

По информации издания, изначально Xiaomi намеревалась заказать комплектующие у LG Display, однако у компании не хватило мощностей для удовлетворения потребностей китайского производителя в нужные сроки. Из-за этого Xiaomi пришлось не только искать другого поставщика, но и менять дизайн смартфона, поскольку экраны LG имели диагональ 5,5 дюйма.

Предполагается, что 6-дюймовые OLED-дисплеи от Samsung станут ключевым компонентом в новом флагмане Xiaomi Mi 7, также известном под кодовым именем Chiron. Выход устройства планируется в первом квартале 2018 года.