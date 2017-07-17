Робота-гепарда отправят на "Фукусиму"

Исследователи из бионической лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) представили обновлённую версию своего робота-гепарда, получившую название Cheetah 3. Презентация состоялась в рамках мероприятия TC Sessions: Robotics, пишет TechCrunch.

Предыдущие модификации Cheetah могли перемещаться со скоростью до 22,5 км/ч, самостоятельно преодолевать препятствия и даже отвечать на вопросы при помощи голосового ассистента Alexa. Теперь создатели робота решили найти для него практическое применение.

— Наши представления изменились, и мы хотим использовать Cheetah в реальной жизни, отправив его на "Фукусиму". Мы планируем найти для него применение в том месте, где не могут находиться люди. Мы можем использовать робота для мониторинга состояния окружающей среды и отслеживания возможных чрезвычайных ситуаций, — заявил Санг-бэй Ким, глава бионической лаборатории MIT.

В настоящий момент для обследования заражённых территорий вокруг АЭС "Фукусима-1" используется колёсный робот iRobot Packbot, созданный компанией Endeavor Robotics. По мнению учёных, Cheetah 3 значительно лучше справится с этой задачей, поскольку передвигается на четырёх ногах.

— Я был очарован созданием шагающих машин, которые могут идти там, где нельзя проехать. Человечество покорило воздух и воду, однако для того, чтобы перемещаться по земле, нам пришлось её модифицировать, — подчеркнул Ким.

Как пояснил глава исследовательской группы, Cheetah 3 сможет ходить как по щебёнке вокруг станции, так и по лестницам внутри неё. Кроме того, робот способен нести на себе полезную нагрузку и умеет балансировать на трёх "лапах", используя четвёртую для различных манипуляций — например, для открытия дверей.

При этом Ким отметил, что работы пока находятся на ранней стадии, и состоявшаяся презентация призвана продемонстрировать лишь некоторые из возможностей Cheetah 3. О сроках завершения проекта глава исследовательской группы умолчал.