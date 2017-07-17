Хакеры украли у Etherium-стартапа 4,4 млрд рублей

Хакеры взломали сайт сингапурского Etherium-стартапа CoinDash и нанесли его инвесторам урон в размере $7,5 млн (около 4,4 млрд руб.).

Как сообщает Finance Magnates, 17 июля CoinDash запустил первичное размещение токенов (ICO), в рамках которого рассчитывал собрать $12 млн.

Вскоре представители стартапа заявили, что их сайт был взломан, а на его главной странице хакеры разместили собственный адрес для получения криптовалюты. К моменту остановки ICO инвесторы отправили туда эфиров на общую сумму порядка $7,5 млн.

Представители CoinDash опубликовали обращение, в котором призвали пользователей прекратить перечислять криптовалюту на любой из адресов. Также в стартапе пообещали, что все инвесторы получат свои токены. В настоящий момент CoinDash проводит собственное расследование случившегося.

При этом пользователи форума BitcoinTalk заподозрили руководителей стартапа в мошенничестве. По их мнению, взлома не было, а в CoinDash попросту "прикрылись хакерской атакой".

Напомним, 5 июля 2017 года неизвестные злоумышленники получили доступ к 31 тысяче аккаунтов на бирже биткоинов и эфира Bithumb. Взлом коснулся лишь трёх процентов клиентов, однако объём украденных средств превысил миллионы долларов.