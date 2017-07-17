Сайт для неверных супругов выплатит пользователям компенсацию

Владельцы ресурса Ashley Madison, предназначенного для поиска половых партнёров женатыми людьми, согласились заплатить $11,2 млн (около 661 млн руб.) за урегулирование коллективного иска от пострадавших пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, в 2015 году сайт подвергся взлому, в результате которого были похищены данные 37 млн пользователей. Неизвестные хакеры требовали закрытия Ashley Madison, однако администрация ресурса отказалась пойти на уступки. Тогда в свободный доступ были выложены имена, электронные почтовые ящики, номера кредитных карт, фрагменты переписок и другие личные сведения пользователей сайта.

Примечательно, что до атаки администрация ресурса предоставляла услугу: за $19 владельцы зарегистрированных аккаунтов якобы могли полностью стереть все личные данные с сайта. Однако после взлома оказалось, что удалённые сведения продолжали храниться на серверах Ashley Madison.

В результате против компании Ruby Life Inc. (материнская компания Ashley Madison) был подан коллективный иск. В своём заявлении пострадавшие указали, что администрация сервиса "ввела пользователей в заблуждение, сообщив о предпринятых ими мерах по обеспечению безопасности".

Спустя два года судебных слушаний, владельцы Ashley Madison согласились выплатить $11,2 млн для урегулирования претензий. При этом, поскольку оценить реальный ущерб от атаки не представляется возможным, компенсации получат лишь те пользователи, которые сумеют доказать, что пострадали в результате утечки данных.