Раскрыт дизайн флагманского смартфона Nokia

Известный инсайдер Эван @evleaks Бласс опубликовал качественные рендеры грядущего девайса.

По словам источника, Nokia 8 получит двойную 13-мегапиксельную камеру с легендарной оптикой Carl Zeiss. Кроме того, разработчики оборудуют гаджет 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением QHD.

Под "капотом" расположится свежий восьмиядерный процессор Snapdragon 835, а также 4 или 6 Гбайт оперативной памяти (в зависимости от версии смартфона).

По слухам, Nokia может показать новый смартфон уже 31 июля: совсем недавно девайс засветился на сайте американской Федеральной комиссии по связи. Стоимость устройства может составить около $675 (около 40 тысяч рублей).