В Twitter обнаружили более 90 000 аккаунтов порноботов

Порноботы в "Твиттере" за несколько месяцев заработали более 30 миллионов кликов. Было создано 90 тысяч учётных записей и сделано около 8,5 миллиона твитов с эротическим содержанием.

Компания ZeroFOX, занимающаяся цифровой безопасностью в социальных сетях, провела исследование порнографических ботов в "Твиттере". Выяснилось, что создано уже более 90 тысяч аккаунтов данной тематики, каждый из которых оформлен по определённой схеме, пишет ресурс Engadget.

Чаще всего в профиле опубликованы женские фотографии, твиты включают в себя откровенно сексуальную фразу и строчку, в которой призывают перейти по ссылке. После перехода пользователей перенаправляют на веб-сайт, на котором предлагают зарегистрироваться, чтобы смотреть порнографию, веб-кам-шоу или знакомиться с девушками. Таким образом злоумышленники собрали более 30 миллионов кликов.

Эксперты ZeroFOX предполагают, что создатели порноаккаунтов находятся в Восточной Европе, так как многие учётные записи были настроены на русском языке. Специалисты составили перечень ботов и доменов URL, которые затем были занесены в чёрный список. Представители "Твиттера" никак не прокомментировали исследование.