Необычная шутка мамы насмешила Интернет

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Необычная шутка мамы насмешила Интернет

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Фото: © twitter.com

Пользовательница "Твиттера" Элеанор Дэвис опубликовала в соцсети скриншоты сообщений от своей матери. Шутка женщины покорила владельцев аккаунтов.

"Моя мама невероятно хороша в "Фейсбуке", — подписала пост Дэвис. Запись набрала более 37 тысяч лайков и почти 16 тысяч ретвитов.

Мама Элеанор Энни Дэвис выложила фотографию "картины" и написала, что купила произведение у известного художника. "Это может стоить миллионы долларов", — отметила женщина.

На следующем снимке видно, что картина вовсе не была создана известным художником. "Я просто шучу, это дверца духовки в ресторане Бобо", — призналась Энн.

Пользователи соцсети оценили шутку Дэвис и поддержали её в комментариях.

Необычная шутка мамы насмешила Интернет

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