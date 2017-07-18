Необычная шутка мамы насмешила Интернет

Пользовательница "Твиттера" Элеанор Дэвис опубликовала в соцсети скриншоты сообщений от своей матери. Шутка женщины покорила владельцев аккаунтов.

My mom is extremely good at Facebook pic.twitter.com/7hzNuPFIx6 — Eleanor Davis (@squinkyelo) 15 июля 2017 г.

"Моя мама невероятно хороша в "Фейсбуке", — подписала пост Дэвис. Запись набрала более 37 тысяч лайков и почти 16 тысяч ретвитов.

Мама Элеанор Энни Дэвис выложила фотографию "картины" и написала, что купила произведение у известного художника. "Это может стоить миллионы долларов", — отметила женщина.

На следующем снимке видно, что картина вовсе не была создана известным художником. "Я просто шучу, это дверца духовки в ресторане Бобо", — призналась Энн.

Пользователи соцсети оценили шутку Дэвис и поддержали её в комментариях.