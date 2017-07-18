My mom is extremely good at Facebook pic.twitter.com/7hzNuPFIx6— Eleanor Davis (@squinkyelo) 15 июля 2017 г.
"Моя мама невероятно хороша в "Фейсбуке", — подписала пост Дэвис. Запись набрала более 37 тысяч лайков и почти 16 тысяч ретвитов.
Мама Элеанор Энни Дэвис выложила фотографию "картины" и написала, что купила произведение у известного художника. "Это может стоить миллионы долларов", — отметила женщина.
На следующем снимке видно, что картина вовсе не была создана известным художником. "Я просто шучу, это дверца духовки в ресторане Бобо", — призналась Энн.
Пользователи соцсети оценили шутку Дэвис и поддержали её в комментариях.
16 июля 2017 г.
Необычная шутка мамы насмешила Интернет
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