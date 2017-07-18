Беспилотный катер займётся спасением утопающих

Китайские спасатели получат беспилотный катер, который предназначен для спасения утопающих. Об этом сообщает China Daily.

Роботизированное судно оснащено GPS-модулем, камерами, а также акустическими и инфракрасными датчиками. По утверждению китайских СМИ, оно способно заменить сразу 33 живых спасателя.

В настоящий момент катер патрулирует озеро Тянь'е в городском округе Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай). Как отмечают местные чиновники, прибрежный парк ежедневно принимает десятки тысяч отдыхающих, а потому власти озабочены вопросом обеспечения безопасности.

Официальные лица подчёркивают, что в озере регулярно тонет большое количество людей: с момента открытия парка в 2004 году в водах Тянь'е погибло 66 отдыхающих. Беспилотный катер призван исправить столь плачевную ситуацию.

Для этого озеро площадью 70 гектаров поделили на квадраты, часть из которых пометили как опасные. Автономное судно должно патрулировать данные области и предупреждать людей, заплывших в опасные зоны. В случае, если катер обнаружит тонущего человека, он подплывает к нему на максимально близкое расстояние, чтобы пловец мог ухватиться за борт.

— Если кто-то будет барахтаться в озере, патрульное судно сможет использовать гидролокатор и другие сенсоры для определения местоположения пловца, а затем передать эту информацию в центр управления, — пояснил Ван Хю, глава полицейского управления Хэфэй.

Помимо катера спасатели получили три беспилотных летательных аппарата, которые также патрулируют озеро. Дроны могут вызывать помощь, а также сбрасывать пострадавшим продукты питания и медицинские принадлежности, если это необходимо.

По словам создателей катера, с момента начала испытаний в ноябре 2016 года в водах Тянь'е не утонуло ни одного человека.

— В будущем большинство спасателей будут заменены роботами. Наша лодка может использоваться для патрулирования рек, водохранилищ, озёр и морей, причём не только ради спасения жизней, но и для наблюдения за состоянием окружающей среды, — заявил Чжан Бао, заместитель руководителя компании Anhui CAS-Huacheng Intelligent Technology, разработавшей беспилотный катер.