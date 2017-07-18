MAPS.ME запустил виртуальный гид по местам съёмок "Игры престолов"

Картографический сервис MAPS.ME предоставил пользователям возможность построить маршрут к 26 локациям, в которых снимался сериал "Игра престолов". Об этом Лайфу рассказали представители компании.

Для того чтобы проложить маршрут к местам съёмок культового сериала, необходимо скачать на смартфон специальные метки, а затем открыть загруженный файл в приложении MAPS.ME. Список локаций сохранится в разделе "Мои метки" и будет автоматически появляться при открытии карт Исландии, Северной Ирландии, Хорватии и Мальты.

Пользователи приложения MAPS.ME смогут проложить маршрут к местам съёмок "Игры престолов" Фото: © кадр из фильма, КиноПоиск

Нажав на отметку, пользователи смогут ознакомиться с информацией о реальном названии места и его роли в сериале, а также прочитать краткое описание эпизодов, которые там снимались. Маршруты доступны на сайте MAPS.ME в разделе "Игра престолов".