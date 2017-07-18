В Китае поймали контрабандистку с привязанными к телу 102 iPhone

Сотрудники китайской таможни задержали женщину с привязанными к телу 102 смартфонами Apple. Об этом сообщает 9to5Mac.

Контрабандистка пыталась вывезти устройства из Гонконга на материковую часть Китая, однако таможенники в Шэньчжэне обратили внимание на её странный внешний вид. Женщину пригласили на досмотр, в ходе которого было обнаружено 102 iPhone, а также 15 дорогих часов.

Общий вес изъятого груза составлял почти 20 кг. Конкретные модели устройств не называются, однако известно, что их общая стоимость составляет порядка $100 тыс. (5,9 млн руб.).

Как уточняет издание, такой вид нелегальной деятельности достаточно популярен в Поднебесной. Поскольку стоимость iPhone в Гонконге значительно ниже, чем в целом по стране, их контрабанда является достаточно прибыльным бизнесом.

При этом подчёркивается, что женщине не удалось побить предыдущий рекорд. Пусть она и опередила парня, пойманного с 94 iPhone в 2015 году, абсолютным лидером остался мужчина, который был задержан в том же году со 146 смартфонами Apple.