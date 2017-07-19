В Amazon появилась новая полезная функция

Разработчики Amazon добавили в приложение новую возможность — Amazon Spark. Теперь пользователи могут публиковать фотографии товаров, которые были приобретены с помощью сервиса.

Как отмечают эксперты, Amazon Spark призван улучшить систему отзывов на сайте. Администраторы сервиса будут мотивировать пользователей снимать продукты с выгодного ракурса и публиковать фотографии более высокого качества. Изображения товаров и рассказы о них можно будет оценить и прокомментировать.

Spark можно настроить в разделе "Программы и функции" в меню. Приложении предложит перечислить свои интересы (книги, музыка, живопись и т.д.), чтобы показывать необходимые товары. Энтузиасты, публикующие большое количество обзоров, будут отмечены значком, пишет TechCrunch.

Функцию Spark тестировали в течение нескольких месяцев, пока нововведение доступно только для пользователей из США.