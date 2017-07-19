В Amazon появилась новая полезная функция

Как отмечают эксперты, Amazon Spark призван улучшить систему отзывов на сайте. Администраторы сервиса будут мотивировать пользователей снимать продукты с выгодного ракурса и публиковать фотографии более высокого качества. Изображения товаров и рассказы о них можно будет оценить и прокомментировать.
Spark можно настроить в разделе "Программы и функции" в меню. Приложении предложит перечислить свои интересы (книги, музыка, живопись и т.д.), чтобы показывать необходимые товары. Энтузиасты, публикующие большое количество обзоров, будут отмечены значком, пишет TechCrunch.
Функцию Spark тестировали в течение нескольких месяцев, пока нововведение доступно только для пользователей из США.
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