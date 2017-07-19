Женщину арестовали за откровенный наряд в Snapchat

Видеоролик, который был снят в историческом месте в Саудовской Аравии, привлёк внимание властей. Полиция Эр-Рияда арестовала женщину за прогулку в "откровенной одежде".

Ролик с участием девушки был опубликован в "Снэпчате" пользователем Khulood и стал вирусным. На кадрах видно, как девушка в короткой юбке и топе идёт по пустынной деревне Ушайкере, находящейся примерно в 160 километрах от Эр-Рияда, столицы страны, сообщает Washington Post. Место было отмечено геолокацией.

Скандальные кадры были показаны в местных новостях. В передаче на ТВ журналисты посчитали необходимым скрыть фигуру женщины целиком.

По мере того как видео распространялось, местные жители направляли в полицию всё больше жалоб и требований наказать женщину. Дело в том, что были нарушены законы приличия, принятые среди мусульман. Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока сообщил, что ордер на арест девушки и оператора уже выдан.