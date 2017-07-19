Адвокаты по защите прав инвалидов и национальные некоммерческие организации подали иск против Uber. Истцы утверждают, что сервис на 99,9% недоступен для людей с ограниченными возможностями.

Иск в суд подал Бруклинский центр независимости инвалидов (BCID), компания "Такси для всех", "Инвалиды метрополитена Нью-Йорка" (DIA) и два человека: Валери Джозеф и Габриэла Амари. Как сказано в заявлении, Uber нарушает законы о правах человека в Нью-Йорке. Менее 100 из 58 000 автомобилей сервиса доступны для инвалидных колясок.

"UberWAV (сервис для инвалидов) составляет лишь 0,1% от автопарка в 58 000 автомобилей. Это просто уловка, чтобы обойти антидискриминационные законы. Uber должен обеспечить удобства всем людям на одинаковой основе.", — заявила Мишель Кайола, эксперт по судебным делам.

Uber обвинили в нарушении прав инвалидов Фото © UBER

Представители такси-сервиса в свою очередь заявили, что активно работают над созданием рабочих мест для инвалидов и, кроме того, делают доступными для всех передвижение по городу.

"Нам предстоит большая работа. Мы продолжим создавать решения для доступных и надёжных передвижений пассажиров, которым необходимы автомобили с местом для инвалидной коляски", — подчеркнули в компании.

Иск, поданный в суд Вашингтона, округ Колумбия, гласит, что Uber нарушил третий раздел закона США об инвалидах (ADA) и закон о правах человека. При этом истцы не требуют возмещения ущерба, а просто хотят "сделать услуги Uber доступными для всех".