Владельцы iPhone смогут вызывать экстренные службы с помощью отпечатков пальцев

Большинство современных смартфонов позволяют набирать номер экстренных служб без необходимости разблокировки устройства, однако представители Apple считают, что этот метод "не слишком практичный". С помощью запатентованной купертиновцами функции пользователи iPhone смогут вызвать помощь даже в том случае, если нападающий следит за ними.
Согласно опубликованной документации, для звонка достаточно будет просто коснуться дактилоскопического датчика в определённой последовательности. Для злоумышленников это должно выглядеть как попытка разблокировать устройство.
Помимо прочего, функция позволит отправить правоохранительным органам информацию о местоположении владельца и предоставит им видеотрансляцию в режиме реального времени. Также она может удалять конфиденциальные сведения из памяти смартфона.
В настоящий момент остаётся неизвестным, планируют ли купертиновцы использовать эту технологию в новых iPhone. По данным Bloomberg, в новых смартфонах Apple датчик отпечатков пальцев будет заменён на функцию распознавания лиц.
Владельцы iPhone смогут вызвать помощь, нажав на датчик отпечатков пальцев в определённой последовательности
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