Владельцы iPhone смогут вызывать экстренные службы с помощью отпечатков пальцев

Компания Apple получила патент на функцию вызова экстренных служб при помощи отпечатков пальцев. Об этом сообщает USA Today.

Большинство современных смартфонов позволяют набирать номер экстренных служб без необходимости разблокировки устройства, однако представители Apple считают, что этот метод "не слишком практичный". С помощью запатентованной купертиновцами функции пользователи iPhone смогут вызвать помощь даже в том случае, если нападающий следит за ними.

Согласно опубликованной документации, для звонка достаточно будет просто коснуться дактилоскопического датчика в определённой последовательности. Для злоумышленников это должно выглядеть как попытка разблокировать устройство.

Помимо прочего, функция позволит отправить правоохранительным органам информацию о местоположении владельца и предоставит им видеотрансляцию в режиме реального времени. Также она может удалять конфиденциальные сведения из памяти смартфона.

В настоящий момент остаётся неизвестным, планируют ли купертиновцы использовать эту технологию в новых iPhone. По данным Bloomberg, в новых смартфонах Apple датчик отпечатков пальцев будет заменён на функцию распознавания лиц.