Google представила умную ленту новостей

Google запустила персонализированную новостную ленту, которая формируется на основе запросов пользователя и учитывает его интересы. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Обновлённая лента предлагает пользователям новости, заметки, видеоролики, музыку и другие материалы, подобранные с учётом предыдущих поисковых запросов. Информация для наполнения этого раздела будет браться из различных сервисов Google, включая YouTube, Gmail и Google Calendar.

Кроме того, на интересующие темы можно подписаться, нажав кнопку Follow, которая появляется напротив запросов, связанных с музыкальными группами, фильмами, сериалами, компаниями и т.п. После этого в ленту будут автоматически попадать все новые материалы, связанные с выбранными поводами. Также новая функция учитывает важные события, происходящие в мире или рядом с пользователем.

В компании особо подчеркнули, что в ленте будут отображаться новости из нескольких источников. По мнению разработчиков, это поможет получать информацию "с разных точек зрения". Помимо прочего, сервис будет отмечать проверенные источники.

Как заметили журналисты Bloomberg, принцип работы персонализированной ленты во многом схож с тем, который используется в социальных сетях вроде Facebook и LinkedIn. Однако руководство Google отрицает любые сходства.

— Эта лента отражает ваши собственные интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья, — заявил Бен Гомес, вице-президент Google по инженерным вопросам.

В настоящий момент умная лента новостей доступна лишь американским пользователям приложения Google для устройств под управлением операционных систем iOS и Android. В остальном мире функция будет запущена в течение "нескольких недель". Также в компании отметили, что в перспективе персонализированная лента будет интегрирована с браузером Chrome.