Apple запустила собственный блог об искусственном интеллекте

Apple запустила блог, посвящённый исследованиям компании в области машинного обучения. Об этом сообщает TechCrunch.

В блоге будут публиковаться материалы, рассказывающие о применении искусственного интеллекта в тех или иных сферах. Также компания рассчитывает получить обратную связь от своих читателей, в первую очередь от разработчиков, инженеров и студентов. В Apple надеются, что смогут таким образом рекрутировать перспективных специалистов.

В настоящий момент на сайте Apple Machine Learning Journal опубликована только одна статья, посвящённая улучшению детализации искусственно сгенерированных изображений. В данном материале рассказывается, как разработчики компании обучали нейросеть распознавать лица и другие объекты на фотографиях.

Вместо того чтобы собирать огромные библиотеки с сотнями миллионов реальных снимков, команда специалистов Apple использовала для обучения изображения, созданные компьютером. Полученные искусственные фотографии были пропущены через другую нейросеть, которая сделала их более реалистичными. Как отмечают в компании, такой метод оказался дешевле и позволил значительно ускорить процесс обучения.

Примечательно, что Apple всегда была одним из наиболее скрытных участников хай-тек-рынка, который хранил все свои разработки в секрете. Однако такая политика отпугивала талантливых специалистов в области искусственного интеллекта, а потому купертиновцам в конце прошлого года пришлось изменить свою тактику.

О намерении поделиться результатами исследований, связанных с ИИ, в декабре 2016 года рассказал Русс Салахутдинов, директор Apple по исследованиям в области ИИ и профессор Университета Карнеги — Меллона в Пенсильвании. Вскоре после этого компания опубликовала первую статью по данной теме.