Владельцы бренда Nokia лишились руководителя

Согласно официальному сообщению на сайте финского производителя, Нуммела покинул компанию по взаимному согласию с советом директоров. Причины его ухода не раскрываются, однако в HMD Global отметили, что решение вступает в силу немедленно.
— Арто Нуммела сыграл ключевую роль в становлении HMD GLobal, создании команды и запуске наших первых продуктов. От имени всего совета я благодарю Арто за его вклад и желаю ему успехов в его будущих начинаниях, — заявил председатель правления HMD Global Сэм Чин.
На должность исполняющего обязанности генерального директора был назначен Флориан Зайхе, который ранее занимал пост президента HMD Global. В сообщении говорится, что он является одним из ключевых сотрудников компании с первого дня её существования.
Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, лишилась своего руководителя
Фото: © REUTERS/Paul Hanna
Арто Нуммела стал главой HMD Global в мае 2016 года. Под его руководством компания выпустила смартфоны Nokia 3, 5 и 6, а также обновлённую версию Nokia 3310.
Компания HMD Global выкупила права на выпуск мобильных устройств под брендом Nokia весной 2016 года. Сумма сделки составила $350 млн.
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