Владельцы бренда Nokia лишились руководителя

Компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск устройств под брендом Nokia, объявила об уходе своего генерального директора Арто Нуммелы.

Согласно официальному сообщению на сайте финского производителя, Нуммела покинул компанию по взаимному согласию с советом директоров. Причины его ухода не раскрываются, однако в HMD Global отметили, что решение вступает в силу немедленно.

— Арто Нуммела сыграл ключевую роль в становлении HMD GLobal, создании команды и запуске наших первых продуктов. От имени всего совета я благодарю Арто за его вклад и желаю ему успехов в его будущих начинаниях, — заявил председатель правления HMD Global Сэм Чин.

На должность исполняющего обязанности генерального директора был назначен Флориан Зайхе, который ранее занимал пост президента HMD Global. В сообщении говорится, что он является одним из ключевых сотрудников компании с первого дня её существования.

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, лишилась своего руководителя Фото: © REUTERS/Paul Hanna

Арто Нуммела стал главой HMD Global в мае 2016 года. Под его руководством компания выпустила смартфоны Nokia 3, 5 и 6, а также обновлённую версию Nokia 3310.

Компания HMD Global выкупила права на выпуск мобильных устройств под брендом Nokia весной 2016 года. Сумма сделки составила $350 млн.