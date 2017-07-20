Под строчкой в меню "язык и стиль произношения" перечислены доступные голоса — женский и мужской, которые отмечены тегами. Женский голос описан как "живой", "ясный" и "весёлый", а мужской — "напористый", "уверенный", "понятный". Скриншот данного пункта быстро разлетелся по Сети.
@SamsungMobileUS #bixby Um... Those are hashtags in the actual Bixby menu. Maybe #Samsung should rethink them. #confident #assertive #clear pic.twitter.com/BVMwRl4J5D— Scooba (@wrongsideof21) 19 июля 2017 г.
"Хм… Эти хештеги действительно использованы в меню настройки Bixby. Возможно, Samsung стоит их пересмотреть", — написал пользователь @wrongsideof21.
Представители южнокорейской компании отреагировали оперативно и пообещали удалить неуместные теги.
"Мы активно работаем над удалением хештегов из настроек Bixby. Мы постоянно учимся и налаживаем обратную связь с нашими клиентами", — заявили в Samsung изданию Gizmodo.
Когда голосовой помощник Bixby был анонсирован, многие похвалили выбор "имени" для программы: ранее виртуальные помощники носили только женские имена и говорили женскими голосами. Такие "мелочи", как использование женских имён, уничижительных хештегов и определений являются очередным подкреплением гендерных стереотипов, с которыми на протяжении долгих лет борется общество.
Samsung изменила сексистские пункты в меню после жалоб пользователей
Фото © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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