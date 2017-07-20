Apple защитила смартфоны от взлома по Wi-Fi

Компания Apple выпустила свежее обновление для системы безопасности — iOS 10.3.3. Разработчики исправили сразу несколько опасных уязвимостей ОС.

Прежде всего исправлена ошибка, которая позволяла злоумышленникам удалённо управлять устройствами Apple. Кроме того, устранена уязвимость в чипе Broadcom, которую хакеры использовали для получения контроля над гаджетами через беспроводную сеть, сообщает The Verge.

Ошибка, известная как CVE-2017-9417, была впервые представлена на конференции BlackHat Cybersecurity в текущем месяце. Эксперты рассказали, что уязвимость существует в чипах BCM4354, 4358 и 4359 Broadcom, которые используют для подключения к Wi-Fi смартфоны HTC, LG, Google, Samsung и Apple. В случае атаки хакеров пользователь может полностью потерять контроль над гаджетом и данными, которые на нём хранятся.

Специалисты рекомендуют установить последние обновления на свои смартфоны, чтобы избежать проблем из-за распространённой ошибки.