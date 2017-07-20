Хакеры украли более 1,8 млрд рублей у пользователей Ethereum-клиента

Неизвестные злоумышленники похитили у пользователей Ethereum-клиента Parity криптовалюту на сумму $31,7 млн (более 1,8 млрд руб.). Об этом сообщает Motherboard.

Как пояснил основатель Parity Гэвин Вуд, злоумышленники воспользовались критической уязвимостью Ethereum-клиента. Атака затронула как минимум три аккаунта, которыми могли управлять сразу несколько человек. В таких кошельках транзакция проводится только в том случае, если её одобряет большинство совладельцев.

— Это не учебная тревога. Если у вас есть многопользовательский аккаунт на базе Parity, немедленно переведите свои средства в безопасное место, — написал Вуд на официальном сайте проекта.

Команда Parity также заявила, что уязвимость в клиенте будет устранена в ближайшее время. Сейчас группа белых хакеров ищет способы решения проблемы и пытается защитить кошельки пользователей.

Это уже вторая за неделю кибератака, связанная с криптовалютами. 17 июля неизвестные злоумышленники взломали сайт сингапурского Ethereum-стартапа CoinDash и нанесли его инвесторам урон в размере $7,5 млн (около 440 млн руб.). Команда проекта приостановила первичное размещение токенов (ICO), предупредив пользователей о взломе сайта для сбора криптовалюты.

Представители CoinDash заявили, что хакеры разместили на главной странице собственный адрес кошелька для получения средств, и к моменту остановки ICO инвесторы отправили туда эфиры на сумму порядка $7,5 млн.