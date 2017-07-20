Показана необычная альтернатива VR-технологии

Японская вещательная корпорация NHK представила гигантский купольный экран с разрешением 8К и специальные движущиеся сидения. Предполагается, что новые гаджеты смогут стать заменой VR-технологии.

На "Ютубе" появился ролик, в котором продемонстрированы возможности технологии. Видео представляет собой пятиминутный полёт над Токио, текстом отмечены достопримечательности города.

Огромный экран под названием WonderVision Sphere 5.2 поддерживает 8K и покрывает всё поле зрения человека, сидящего в специальном кресле. Это позволяет достичь высокой глубины картинки, сравнимой с VR. Кресло крепится на шести осях и движется синхронно с кадрами на экране.

"В отличие от обычного плоского экрана, на купольном экране вы можете видеть, как изображение приближается к вам и удаляется от вас", — сказал Макото Накахира, инженер WonderVision.