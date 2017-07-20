Компания OnePlus исправила опасный баг в своём смартфоне

Компания OnePlus исправила ошибку, которая вызывала перезагрузку флагмана OnePlus 5 при попытке позвонить в службу "911". Об этом сообщает Phone Arena.

По словам представителей компании, они уже начали разворачивать обновление для всех актуальных устройств OnePlus. При этом они отметили, что сроки выхода апдейта могут отличаться в зависимости от региона, однако все пользователи должны получить его в ближайшее время.

В компании также настоятельно порекомендовали не игнорировать патч и убедиться в его получении, посетив раздел "Системные обновления" в меню "Настройки".

Компания OnePlus устранила опасную ошибку, замеченную пользователями смартфона OnePlus 5 Фото: © Flickr/opopododo

Напомним, в начале этой недели пользователи Reddit пожаловались, что смартфон OnePlus 5 перезагружается при попытке набрать номер экстренной службы. Причина возникновения ошибки так и осталась невыясненной.