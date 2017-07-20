Компания OnePlus исправила опасный баг в своём смартфоне

По словам представителей компании, они уже начали разворачивать обновление для всех актуальных устройств OnePlus. При этом они отметили, что сроки выхода апдейта могут отличаться в зависимости от региона, однако все пользователи должны получить его в ближайшее время.
В компании также настоятельно порекомендовали не игнорировать патч и убедиться в его получении, посетив раздел "Системные обновления" в меню "Настройки".
Компания OnePlus устранила опасную ошибку, замеченную пользователями смартфона OnePlus 5
Фото: © Flickr/opopododo
Напомним, в начале этой недели пользователи Reddit пожаловались, что смартфон OnePlus 5 перезагружается при попытке набрать номер экстренной службы. Причина возникновения ошибки так и осталась невыясненной.
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