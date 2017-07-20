Спецпредставитель президента Крутских назвал Россию киберслоном

Спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских назвал Россию великой кибердержавой и выразил надежду на скорое импортозамещение иностранных гаджетов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Крутских сравнил Россию с "киберслоном", поскольку многие сегодня ищут пути для сотрудничества и взаимодействия с ней.

То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия, показывает, что мы — боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области Андрей Крутских, спецпредставитель президента РФ

При этом спецпредставитель президента выразил надежду, что уже в ближайшие год-полтора отечественное оборудование сможет заменить западные аналоги.

— Жалко, что не всё оборудование производим сами, но, как вы слышали нашего президента, мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов и думаем, что в ближайшие год-полтора сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых немало уже и сейчас, — заявил он.

Как позже добавил Крутских, на иностранном оборудовании "нельзя быть кибердержавой". Помимо прочего, спецпредставитель президента рассказал, что Россия и США продолжают вести переговоры о создании рабочей группы для борьбы с хакерами. По его словам, цель этих обсуждений заключается в снятии напряжённости и укреплении взаимного доверия между странами.