Microsoft научила компьютер распознавать эмоции на русском языке

Сервис Text Analytics API, предназначенный для анализа эмоциональной окраски текстов, получил поддержку русского языка. Об этом говорится на официальном сайте Microsoft.

При помощи искусственного интеллекта сервис определяет эмоциональную окраску по шкале от 0 до 100%, где 0% — очень негативный текст, а 100% — очень позитивный. Теперь Text Analytics API поддерживает русский и английский, а также ещё 13 языков, включая французский, немецкий, греческий и турецкий.

В Microsoft считают, что их технология будет полезна представителям бизнеса, которые смогут отслеживать положительные и отрицательные отзывы о компании, а также специалистам по коммуникациям для отслеживания тональности публикаций.

Сервис можно интегрировать с социальными сетями, например с "Твиттером", а затем визуализировать результаты эмоционального анализа записей с помощью инструмента Microsoft Power BI.

Text Analytics API входит в пакет Microsoft Cognitive Services, который позволяет разработчикам встраивать умные алгоритмы в свои продукты. Также в этот пакет включены инструменты для распознания изображений, лиц и речи. В настоящий момент компания предлагает попробовать демоверсию технологии.