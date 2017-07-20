Microsoft научила компьютер распознавать эмоции на русском языке

При помощи искусственного интеллекта сервис определяет эмоциональную окраску по шкале от 0 до 100%, где 0% — очень негативный текст, а 100% — очень позитивный. Теперь Text Analytics API поддерживает русский и английский, а также ещё 13 языков, включая французский, немецкий, греческий и турецкий.
В Microsoft считают, что их технология будет полезна представителям бизнеса, которые смогут отслеживать положительные и отрицательные отзывы о компании, а также специалистам по коммуникациям для отслеживания тональности публикаций.
Сервис можно интегрировать с социальными сетями, например с "Твиттером", а затем визуализировать результаты эмоционального анализа записей с помощью инструмента Microsoft Power BI.
Text Analytics API входит в пакет Microsoft Cognitive Services, который позволяет разработчикам встраивать умные алгоритмы в свои продукты. Также в этот пакет включены инструменты для распознания изображений, лиц и речи. В настоящий момент компания предлагает попробовать демоверсию технологии.
Microsoft научила искусственный интеллект распознавать эмоции в русскоязычных текстах
Фото © REUTERS/Lucas Jackson
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