Беспроводная зарядка Apple может стать альтернативой HomePod

По слухам, Apple всё-таки представит iPhone 8 вместе с беспроводной зарядкой в конце текущего года.

Если судить по последним патентам, которые подавала компания, можно сделать вывод, что беспроводная зарядка для "портативного электронного устройства" будет оснащена процессором, микрофонами и чипами для беспроводной передачи энергии, пишет Mashable.

Помимо всего прочего, в патенте описана интеграция Siri в девайс: предусмотрен "режим распознавания голоса в портативном электронном устройстве". Эксперты предполагают, что умная док-станция может оказаться более популярной среди потребителей, чем HomePod от Apple, который появится в магазинах в декабре 2017 года по цене от 349 долларов (больше 20 тысяч рублей).