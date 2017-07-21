Из клавиатуры в Android Wear 2.0 исчезли две русские буквы

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Из клавиатуры в Android Wear 2.0 исчезли две русские буквы

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Фото © Twitter/VladimirTwin

Владельцы умных часов под управлением операционной системы Android Wear 2.0 обнаружили, что во встроенной клавиатуре отсутствуют две буквы русского алфавита.

Как пишет Android Police, о проблеме сообщили пользователи Google Forums. Они заметили, что в русской раскладке клавиатуры умных часов нет букв "х", "ъ", "э" и "ё". Как оказалось впоследствии, символы "ё" и "ъ" доступны при долгом нажатии на "е" и "ь", однако "х" и "э" действительно отсутствуют.

Проблему обнаружили ещё в апреле, однако официальный представитель Google отреагировал на жалобы только сейчас. По его словам, компания устранит ошибку в ближайшем будущем.

Примечательно, что аналогичный баг затронул и венгерских пользователей Android Wear 2.0. Как предполагает редакция Android Police, часть символов может отсутствовать и в других раскладках встроенной клавиатуры.

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