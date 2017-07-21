Из клавиатуры в Android Wear 2.0 исчезли две русские буквы

Владельцы умных часов под управлением операционной системы Android Wear 2.0 обнаружили, что во встроенной клавиатуре отсутствуют две буквы русского алфавита.

Как пишет Android Police, о проблеме сообщили пользователи Google Forums. Они заметили, что в русской раскладке клавиатуры умных часов нет букв "х", "ъ", "э" и "ё". Как оказалось впоследствии, символы "ё" и "ъ" доступны при долгом нажатии на "е" и "ь", однако "х" и "э" действительно отсутствуют.

Сверху — клавиатура в Android Wear 2.0. Снизу — обычная русская раскладка. pic.twitter.com/ypnFk2lj5n — VladTwin (@VladimirTwin) July 21, 2017

Проблему обнаружили ещё в апреле, однако официальный представитель Google отреагировал на жалобы только сейчас. По его словам, компания устранит ошибку в ближайшем будущем.

Примечательно, что аналогичный баг затронул и венгерских пользователей Android Wear 2.0. Как предполагает редакция Android Police, часть символов может отсутствовать и в других раскладках встроенной клавиатуры.