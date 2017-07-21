Секретное подразделение Facebook создаёт модульный смартфон

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку компании Facebook, в которой описывается конструкция модульного смартфона. Об этом сообщает Business Insider.

Авторство разработки принадлежит Building 8 — закрытому подразделению Facebook, деятельность которого практически не освещается в прессе.

В опубликованном патенте описывается "модульное электромеханическое устройство", которое может включать в себя динамик, микрофон, сенсорный дисплей и GPS-модуль, а также выполнять функции телефона. Помимо прочего, в заявке указывается, что все подобные гаджеты будут подключены к серверу и загружать оттуда программное обеспечение, необходимое для работы того или иного модуля.

Созданием устройства занимаются инженеры, некогда работавшие над модульным смартфоном Google, также известном как Project Ara. Кроме того, в команде присутствуют бывшие сотрудники Apple, Motorola и Amazon.

— Как правило, аппаратные компоненты в устаревшей потребительской электронике сохраняют свою работоспособность. Однако они не могут быть повторно использованы, поскольку вся подобная техника проектируется как закрытая система. С точки зрения потребителя, жизненный цикл традиционной бытовой электроники дорог и нерационален, — говорится в патенте.

Как отмечает Business Insider, руководство Facebook пока не раскрывает своих планов относительно проекта модульного смартфона. По словам собеседников издания, в Building 8 в настоящий момент более сфокусированы на разработке технологий машинного обучения и новейшей камеры.

Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон Фото: © flickr.com/Hamza Butt

О наличии закрытого подразделения Facebook под названием Building 8 в марте 2017 года сообщило издание Business Insider. Изучив информацию из различных источников, журналисты пришли к выводу, что команда, работа которой не освещается публично, занимается созданием технологий дополненной реальности, дрона, камеры и системы сканирования мозга.