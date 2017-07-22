Samsung готовит собственный аналог Apple Airpods

Компания Samsung разрабатывает беспроводные наушники, которые должны будут составить конкуренцию представленным в прошлом году AirPods от Apple. Об этом сообщает южнокорейское издание Etnews.

По информации журналистов, Bluetooth-наушники от Samsung получат поддержку голосового помощника Bixby и смогут похвастать новейшей технологией шумоподавления. Предполагается, что аксессуар будет показан в ходе презентации флагмана Galaxy Note 8, которая намечена на 23 августа 2017 года.

Как отмечает The Verge, запуск продукта, основанного на интеграции с Bixby, является довольно рискованным шагом для Samsung, поскольку голосовой помощник по-прежнему имеет ряд серьёзных недоработок.

— Пока компания не доведёт Bixby до уровня Alexa и Siri, любой продукт, ориентированный на работу с интеллектуальным ассистентом от Samsung, скорее всего, будет разочарованием, — резюмирует редакция издания.

Samsung разрабатывает беспроводные наушники Фото: © Apple

Напомним, ранее стало известно, что Samsung может отказаться от разработки умной колонки Vega, которая должна была конкурировать с устройствами Apple HomePod, Amazon Echo и Google Home. В компании посчитали, что подобное устройство не добьётся особого успеха у потребителей из других стран, а корейский рынок слишком мал для получения достаточной прибыли.