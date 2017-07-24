В Telegram появились самоуничтожающиеся фото и видео

В последнем обновлении мессенджера Павла Дурова появились дополнительные функции.

Пользователи сервиса получили возможность отправлять медиафайлы, которые со временем будут автоматически удалены из чата, сообщается в официальном блоге Telegram. Если же получатель захочет сделать скриншот, отправитель получит уведомление об этом.

Чтобы настроить таймер, пользователи обновлённого приложения должны будут нажать на иконку часов, которая появится во время выбора файла для отправки. Пока что функция работает только в личных сообщениях.

Кроме того, разработчики представили обновлённые инструменты для быстрого редактирования фотографий, а также улучшили скорость скачивания медиафайлов из публичных каналов.