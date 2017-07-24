Apple запустила онлайн-сериал с Дуэйном Скалой Джонсоном

Teamed w/ @Apple to make the biggest, coolest, sexiest, funnest (is that a word?) movie ever. Drops TOMORROW!#ROCKxSIRI #DominateYourDay✊ pic.twitter.com/STwlCPsVUh— Dwayne Johnson (@TheRock) 23 июля 2017 г.
"Apple готовит крупнейший, крутейший, сексуальнейший и забавнейший фильм века", — поведал в своём посте Скала.
Джонсон не раскрыл подробности проекта, однако заявил, что в фильме продемонстрируют интересные возможности Siri. Эксперты отмечают, что Apple активно рекламирует голосового помощника, так как именно эта функция станет одной из важнейших в грядущем гаджете HomePod.
После того как трансляция началась, стал известен сюжет ленты. Дуэйн Скала Джонсон путешествует по миру, совершая подвиги, а для решения проблем использует Siri.
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