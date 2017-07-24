Apple запустила онлайн-сериал с Дуэйном Скалой Джонсоном

Дуэйн Скала Джонсон сыграл главную роль в фильме The Rock x Siri, который был запущен на канале Apple на YouTube.

"Apple готовит крупнейший, крутейший, сексуальнейший и забавнейший фильм века", — поведал в своём посте Скала.

Джонсон не раскрыл подробности проекта, однако заявил, что в фильме продемонстрируют интересные возможности Siri. Эксперты отмечают, что Apple активно рекламирует голосового помощника, так как именно эта функция станет одной из важнейших в грядущем гаджете HomePod.

После того как трансляция началась, стал известен сюжет ленты. Дуэйн Скала Джонсон путешествует по миру, совершая подвиги, а для решения проблем использует Siri.