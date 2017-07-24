YouTube откажется от важной функции

Компания Google приняла решение отключить функцию встроенного видеоредактора на "Ютубе".

Возможность редактировать ролики прямо в видеохостинге появилась в 2010 году, однако недавно представители Google сообщили, что наблюдают "ограниченное использование этой функции". Пресс-секретарь "Ютуба" заявил, что всего 0,1% всех блогеров используют встроенную программу, пишет ресурс Mashable.

Инструмент для создания слайд-шоу на "Ютубе" и функции Enhancements (эффекты размытия, фильтры и обрезка видео), в свою очередь, не будут полностью удалены и останутся в разделе Video Manager. Однако более сложные изменения придётся производить в других программах.