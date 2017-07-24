В Сеть утекли фотографии сверхпрочной версии Samsung Galaxy S8

В Интернете появились снимки смартфона Galaxy S8 Active, который задуман как прочный и надёжный аппарат, защищённый от повреждений.

Galaxy S8 Active images and details leak, show off familiar design and 4000mAh battery https://t.co/albrCyWMpE pic.twitter.com/vEHbID2Ssi — Android Police (@AndroidPolice) 23 июля 2017 г.

Телефон получит процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой 1,9 Ггц, а работать он будет под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. Судя по фото, дисплей на 5,8 дюйма не получит закруглённые края.

Гаджет будет оснащён массивным аккумулятором на 4000 мА*ч, что на 1000 мА*ч больше, чем у флагмана Galaxy S8. Водонепроницаемый и ударопрочный металлический корпус оборудован кнопкой Bixby и сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке.

Дата релиза Galaxy S8 Active пока неизвестна, кроме того, эксперты пока не назвали примерную цену устройства.