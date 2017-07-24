Microsoft планирует убить Paint

Microsoft объявила о прекращении разработки и поддержки графического редактора Paint.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, после выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update легендарное приложение официально получит статус устаревшего. Это означает, что в будущих версиях операционной системы Paint может быть и вовсе удалён из списка стандартных программ Windows.

Правопреемником культового приложения, впервые представленного в 1985 году, стал Paint 3D, который значительно расширил привычный функционал графического редактора от Microsoft. Кроме того, компания планирует удалить программу 3D Builder, поскольку Paint 3D обладает аналогичными возможностями.

Помимо прочего, в обновлённой операционной системе Windows 10 из списка стандартных приложений пропадут Outlook Express, Reader и некоторые служебные утилиты.