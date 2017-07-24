В Китае научились предсказывать преступления

Китайские власти используют искусственный интеллект для вычисления потенциальных правонарушителей. Об этом сообщает Financial Times.

Система, разработанная компанией Cloud Walk, способна распознавать лица людей и анализировать их действия на предмет подготовки к совершению преступления, чтобы затем передать полученные данные в местную полицию.

— К примеру, если кто-то купит нож, система не увидит в этом злого умысла. Но если тот же человек следом приобретёт молоток и мешок, алгоритм поместит его в список подозреваемых, — пояснил один из разработчиков.

Сейчас программное обеспечение Cloud Walk используется властями в более чем 50 городах и провинциях Китая. В работе системы применяется информация, полученная с камер наблюдения, а также сведения из базы данных полиции.

Ранее китайские власти объявили, что планируют потратить на исследования в области искусственного интеллекта $150 млрд до конца 2030 года. По словам замглавы Министерства науки и технологий КНР Ли Мэн, предотвращение правонарушений станет одним из ключевых направлений развития ИИ.

— Благодаря нашим интеллектуальным системам мы сможем вычислять террористов и людей, которые планируют сделать что-то плохое, — заявил заместитель министра.