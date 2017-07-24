Microsoft выпустит очки дополненной реальности с искусственным интеллектом

За работу искусственного интеллекта будет отвечать отдельный чип, что позволит анализировать визуальные данные непосредственно на устройстве, не отправляя их в облако. Это существенно ускорит процесс обработки информации и повысит мобильность HoloLens 2, поскольку для их использования не потребуется постоянного подключения к Интернету.
Чип, встроенный в центральный модуль HPU (Holographic Processing Unit), будет собирать информацию со всех сенсоров устройства, а затем анализировать её с применением глубоких нейронных сетей.
Дата релиза HoloLens 2 по-прежнему не разглашается, однако источники The Verge сообщают, что выход очков дополненной реальности запланирован на 2019 год. Как отмечает издание, к этому моменту искусственный интеллект будет гораздо чаще применяться для повседневных вычислений, а значит, технология Microsoft окажется достаточно актуальной и востребованной.
Журналисты The Verge также подчёркивают, что собственные ИИ-процессоры сейчас разрабатывают компании ARM и Qualcomm. По слухам, аппаратную платформу для вычислений с использованием нейросетей готовит и корпорация Apple, которая намерена применить её в iPhone.
Очки дополненной реальности HoloLens 2 будут обрабатывать информацию при помощи искусственного интеллекта
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