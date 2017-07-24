Microsoft выпустит очки дополненной реальности с искусственным интеллектом

Очки дополненной реальности HoloLens 2 будут обрабатывать данные при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

За работу искусственного интеллекта будет отвечать отдельный чип, что позволит анализировать визуальные данные непосредственно на устройстве, не отправляя их в облако. Это существенно ускорит процесс обработки информации и повысит мобильность HoloLens 2, поскольку для их использования не потребуется постоянного подключения к Интернету.

Чип, встроенный в центральный модуль HPU (Holographic Processing Unit), будет собирать информацию со всех сенсоров устройства, а затем анализировать её с применением глубоких нейронных сетей.

Дата релиза HoloLens 2 по-прежнему не разглашается, однако источники The Verge сообщают, что выход очков дополненной реальности запланирован на 2019 год. Как отмечает издание, к этому моменту искусственный интеллект будет гораздо чаще применяться для повседневных вычислений, а значит, технология Microsoft окажется достаточно актуальной и востребованной.

Журналисты The Verge также подчёркивают, что собственные ИИ-процессоры сейчас разрабатывают компании ARM и Qualcomm. По слухам, аппаратную платформу для вычислений с использованием нейросетей готовит и корпорация Apple, которая намерена применить её в iPhone.